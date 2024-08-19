نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين استعدادًا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالونى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن القائمة الرسمية استعدادًا لانطلاق المعسكر القادم، لخوض مباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

غياب ميسي عن قائمة الأرجنتين لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين، استبعاد الأسطورة ليونيل ميسي نجم وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، في المعسكر المقبل بـسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه وعدم الجاهزية.

وكان تعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق والاستبعاد من المباريات.

قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لانطلاق المعسكر المقبل

فرنكو أرماني (ريفر بليت)، وغيرونيمو رولي (آياكس)، وإيمليانو مارتينيز (آستون فيلا)، وغونزالو مونتييل (نوتنغهام فورست)، وناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، وكريستيان روميرو (توتنهام)، وجيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس)، وباليردي، ونيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، وليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، وماركوس أكونا (إشبيلية)، ونيكولاس تاليافيكو (ليون)، باركو، ولياندرو باريديس (روما)، جودو رودريجيز، وأليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، ورودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، وإكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، وإنزو فرنانديز (تشيلسي)، وجيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، جونزاليس، سوولي، سيموني، كاربوني، وأليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، ونيكولاس غونزاليس (فيورنتينا)، ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).