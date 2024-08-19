عاجل.. جوندوجان يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الألماني إلكاي جوندوجان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، اعتزاله اللعب دوليًا بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

جوندوجان يقرر اعتزال اللعب دوليًا

يأتي اعتزال نجم برشلونة اللعب مع منتخب ألمانيا بعد فشل الماكينات في تحقيق لقب بطولة اليورو، التي أقيمت في ألمانيا الفترة الماضية وتوج بها منتخب إسبانيا.

وقال جوندوجان معلقًا على اعتزاله اللعب مع ألمانيا: " أنظر إلى الوراء بفخر كبير حيث أشاهد 82 مباراة دولية خاضتها مع بلدي الأم، وهو رقم لم أكن أتخيله أبدًا عندما شاركت لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول في عام 2011".

وواصل: "سعيد جدًا كوني تميزت في قيادة الفريق كقائد في بطولة أوروبا على أرضنا الصيف الماضي، وبعد كل هذه السنوات، نجحنا أخيرًا في جعل الأمة فخورة مرة أخرى".

وأتم: "كنت قد شعرت بألم معين في جسدي وفي رأسي أيضًا، قبل البطولة وهو ما جعلني أفكر، والمباريات على مستوى الأندية والمنتخب لا تتناقص".