الرياضة

رسميًا.. مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس الملك السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك" النسخة الحالية.

مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين

وجاءت مواجهات دور الـ32 في كأس الملك كالتالي:

يوم 22 سبتمبر

الأخدود ضد العربي، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القادسية ضد العروبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوحدة ضد الفيصلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- يوم 23 سبتمبر

الفيحاء ضد الباطن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحزم ضد النصر في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الطائي ضد الخليج، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتفاق ضد العدالة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ضد الجندل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- يوم 24 سبتمبر

البكيرية ضد الهلال، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجبلين ضد الفتح، في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد ضد العين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الخلود ضد الشباب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- يوم 25 سبتمبر

النجمة ضد ضمك، في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبها ضد التعاون في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدة ضد الرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الصفا ضد الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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