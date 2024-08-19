الرياضة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف السيناريو الأقرب لمصير أحمد القندوسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير الدولي الجزائري أحمد القندوسي في الموسم المقبل.

القندوسي يقترب من الاستمرار مع سيراميكا

لعب القندوسي معارًا في الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا بعدما رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن أحمد القندوسي اقترب من الاستمرار في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر بأن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأسبوع المقبل والأقرب هو تجديد إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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