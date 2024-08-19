نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رغبة جوندوجان في الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، حقيقة رحيل اللاعب الألماني الكاي جوندوجان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن الفريق الفترة القادمة.

وارتبط اسم جوندوجان بمغادرة قلعة الفريق الكتالوني في ظل عدم وجوده كعنصر أساسي في تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك الفترة القادمة.

كما يريد برشلونة الاستفادة المالية من وراء خروج صاحب الـ33 عاما عن الفريق الفترة المقبلة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

مصير جوندوجان مع برشلونة

وفي هذا السياق، فقد أكدت صحيفة "سبورت" في حديثها، أن مانشستر سيتي مهتم بعودة جوندوجان إلى قلعة الاتحاد مرة أخرى، والمفاوضات قائمة بين الفريق الإنجليزي وبيئة اللاعب من الأجل الاتفاق على ضمه.

يذكر أن جوندوجان وصل إلى برشلونة في صيف 2016 قادم من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 27 مليون يورو.