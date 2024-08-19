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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تُشعل شرارة الدوري الإنجليزي الممتاز في ليلة الإثنين، حيث يستضيف ملعب "كينج باور" معقل ليستر سيتي، فريق توتنهام هوتسبير في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة توتنهام وليستر سيتي خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل ليستر سيتي المباراة وهو عازم على تحقيق بداية قوية بعد عودته إلى البريميرليج، متسلحًا بخبرة جيمي فاردي. على الجانب الآخر، يسعى توتنهام بقيادة سون هيونج مين وصفقته الجديدة دومينيك سولانكي لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد. ستكون هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرات كلا الفريقين، وفرصة للسبيرز لإثبات جدارته بالمنافسة على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

و تم تحديد موعد انطلاق مباراة القمة بين توتنهام وليستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025. ستُقام المباراة اليوم الإثنين، الموافق 19 أغسطس، على أرضية ملعب "كينج باور"، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. سيكون عشاق الكرة على موعد مع متابعة أحداث مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد عشاق الدوري الإنجليزي لحظة الحقيقة، حيث ستنقل مباراة القمة بين توتنهام وليستر سيتي في افتتاح البريميرليج عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 ولتعزيز متعة المشاهدة، ستقدم القناة تغطية شاملة للمباراة مع تعليق شيق من المعلق الرياضي المميز عامر الخوذيري، مما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليستر سيتي

وجاء تشكيل توتنهام المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى جوليلمو فيكاريو خط الدفاع ديستيني أودوجي، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بيدرو بورو خط الوسط آرشي جراي، باب ماتار سار، جيمس ماديسون خط الهجوم كولوسيفسكي، سون هيونج مين، دومينيك سولانكي

تاريخ مواجهات توتنهام وليستر سيتي

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 101 مباراة عبر مختلف المسابقات، حيث فاز توتنهام في 52 مباراة، بينما حقق ليستر سيتي الفوز في 34 مباراة، وانتهت 15 مباراة بالتعادل. سجل توتنهام 207 أهداف في شباك ليستر سيتي، بينما أحرز ليستر 161 هدفًا في مرمى توتنهام.