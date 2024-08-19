نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وحكام مباراة بيراميدز وبطل زنزبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز، إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام جي كيه يو بطل زنزبار في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وبطل زنزبار

تقرر إقامة اللقاء في الثامنة من مساء السبت 24 أغسطس الجاري، على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من السنغال بقيادة الحكم الحاج أمادو، والمساعد الأول جبريل كامارا، والمساعد الثاني نوها بانجاورا، والحكم الرابع عيسى سي.

ويراقب المباراة، سينون فيليب من سيشيل، ومراقب الحكام، فيكتور ميجيل جوميز من جنوب إفريقيا.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز على بطل زنزبار ذهابا بستة أهداف دون مقابل على استاد الدفاع الجوي، بعدما قرر الكاف إقامة المباراتين بالقاهرة.