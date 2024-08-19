على طريقة الزمالك محمد صلاح يحتفل برقمه القياسي

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رياض - احمد صلاح - محمد صلاح يحتفل برقمه القياسي حيث واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الملاعب الإنجليزية بتحقيق إنجازات جديدة، حيث ساهم في فوز فريقه ليفربول على إيبسويتش تاون بتسجيله هدفًا وصناعة آخر. هذا الأداء الرائع دفع جماهير “الليفر” للتغني به والهتاف باسمه، مشيدة بما يقدمه من أداء استثنائي.

محمد صلاح يحتفل برقمه القياسي

تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى إيبسويتش تاون ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الملاعب الإنجليزية أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي، حيث سجل 9 أهداف، متفوقًا على أساطير كرة القدم مثل فرانك لامبارد، واين روني، وألان شيرار، الذين سجل كل منهم 8 أهداف في المباريات الافتتاحية مع أنديتهم.

صلاح يحتفل برقمه القياسي

احتفال محمد صلاح بالرقم القياسي

بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 65 من المباراة، احتفل محمد صلاح بالرقم القياسي بطريقة مبتكرة، حيث قام بحركة القوس والسهم، وهي إشارة لشعار نادي الزمالك المصري هذا الاحتفال لاقى استحسان نادي الزمالك، الذي نشر صورة لصلاح أثناء الاحتفال على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن إعجابه بهذا التكريم غير المباشر.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون

كانت هذه المباراة رقم 350 لمحمد صلاح بقميص ليفربول، وتمكن خلالها من تسجيل 212 هدفًا وصناعة 88 هدفًا في جميع البطولات مع النادي. وفي هذه المباراة، سجل صلاح هدفًا وصنع آخر، كما لمس الكرة 46 مرة وسدد 4 تسديدات، منها ثلاث تسديدات على مرمى إيبسويتش تاون.

أبرز إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017-2018، حقق محمد صلاح العديد من الإنجازات البارزة، من بينها: