عاجل.. مصدر يفجر مفاجأة حول مصير كهربا وبيرسي تاو مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن مصير الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو في الموسم المقبل.

مصدر داخل الأهلي: كهربا وبيرسي تاو مستمران

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن اقتراب الثنائي من الرحيل عن الأهلي هذا الصيف.

وقال المصدر إن كهربا وبيرسي تاو مستمران مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأضاف بأنه لا يوجد عروض لكهربا حتى الآن وبيرسي أيضا سوف يستمر مع الأهلي بالموسم المقبل.