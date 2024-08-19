نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورت تعاقد أتلتيكو مدريد مع جالاجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي أتلتيكو مدريد مع كونور جالاجر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

جالاجر ينتقل إلى أتلتيكو مدريد

ارتبط جالاجر بالرحيل عن البلوز بعد أن أبدى مسئولو نادي أتلتيكو مدريد اهتمامهم الكبير بالحصول على خدمات اللاعب الفترة القادمة من أجل تعزيز الفريق.

وشهدت الفترة القليلة الماضية خضوع اللاعب للفحص الطبي مع أتلتيكو مدريد وزار ملعبه "سيفيتاس ميتروبوليتانو" برفقة عائلته، ومن ثم التقط صورًا له في الملعب، ولكن حدثت مفاجآت وعاد اللاعب.

وبعد أن ظهر اللاعب بقميص أتلتيكو مدريد قام تشيلسي بالطلب من جالاجر العودة إلى لندن بسبب عدم الإتفاق بين الناديين.

ولكن عاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بالتأكيد على حسم مصير اللاعب من خلال تصريحات أدلى بها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فابريزيو رومانو: "حصل كونور جالاجر على إذن من تشيلسي للسفر إلى مدريد في غضون 24/48 ساعة القادمة".

وأوضح:" لقد حسم أتلتيكو مدريد التعاقد مع جوهرة البلوز مقابل 42 مليون يورو، وذلك بعد محاولات مكثفة من دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس والمتمسك باللاعب".

واختتم: "بذلك يكون أتلتيكو مدريد قد نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع اللاعب ومع البلوز ".