نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد اعتذار الأحمر.. اتحاد الكرة يعلن قراره بشأن مباراة الأهلي وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا نهائيًا بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فاركو في إطار منافسات كأس مصر.

اتحاد الكرة يبلغ فاركو بالتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

يأتي ذلك بعد انسحاب النادي الأهلي من خوض مباراة فاركو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا اليوم الإثنين، إلى نادي فاركو بشأن مباراته ضد الأهلي في كأس مصر التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء.

وتم إبلاغ نادي فاركو بإلغاء مباراته ضد الأهلي بعد انسحاب الأخير، وبناءً عليه يصعد فريق فاركو إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لملاقاة المصري، يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

الأهلي كان قد اعترض على مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس مصر التي أعلنها اتحاد الكرة المصري في الفترة من 8 أغسطس حتى 21 من الشهر ذاته، وهو ما جعله ينسحب.