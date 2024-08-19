شاهد.. تعليق ساخر من فاركو على تأهله لربع نهائي كأس مصر بعد اعتذار الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الصفحة الرسمية لنادي فاركو، بطريقة ساخرة على تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي.

"هو فييين".. فاركو يعلق ساخرًا على تأهله لدور ربع النهائي

نشرت صفحة فاركو، عبر موقع “فيسبوك”، تصميمًا يتواجد به الفنان المصري محمد هنيدي من فيلم "فول الصين العظيم، خلال المشهد الذي كان يقول فيه:"هو فييين؟".

وعلق نادي فاركو عليها قائلًا: "فاركو إلى ربع نهائي كاس مصر بعد اعتذار النادي الأهلي".

وكان من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بنظيره فاركو يوم غد الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس ولكن إدارة المارد الأحمر قد اعتذرت عن عدم استكمال المسابقة.

وقام اتحاد الكرة بارسال خطابًا رسميًا يُخطره بموعد مباراته أمام المصري البورسعيدي بدور ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد اعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة.