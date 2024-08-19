كولر يُشيد برباعي الأهلي الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتجربة مشاركة لاعبي الشباب في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بمباريات الدوري الأخيرة.

كولر يبدي إعجابه برباعي الأهلي الشباب

جرت بعض المحادثات خلال الساعات الأخيرة بين مارسيل كولر وسامي قمصان الذي تولى مسئولية الادارة الفنية للأهلي في مباريات الدوري بعد حسم اللقب ومنح اللاعبين الأساسيين راحة.

وأبدى كولر، إعجابه بالمدافع الشاب أحمد عابدين الذي ظهر بمستوى مميز في خط الدفاع بجانب كل من يوسف سيد عبدالحفيظ ومحمد عبدالله ومصطفى أبو الخير.

ويرى كولر أن الرباعي سيكون دعم قوي لقائمة الأهلي خلال الفترة المقبلة.