نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض خدماته.. برشلونة يدرس ضم جناح يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي برشلونة، خيار التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف كتيبة المدرب هانسي فليك.

برشلونة يدرس ضم كييزا

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن وكلاء فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس قد عرضوا خدماته على إدارة برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنه نادي برشلونة حاليًا يدرس فكرة التعاقد مع كييزا، ولكن لا يوجد شيء مفصل حتى هذه اللحظة بشأن تلك الخطوة.

ويرتبط الجناح الأيسر كييزا صاحب الـ27 عامًا، بعقدٍ ساري مع يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية موسم 2024-25، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وكان كييزا قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2022 قادمًا من فيورنتينا، وقد خاض بقميص الفريق 131 مباراة بكافة البطولات وسجل 32 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.