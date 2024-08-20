نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس ألمانيا.. مرموش يصنع هدفين ويقود فرانكفورت لفوز كاسح على براونشفايج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المصري الدولي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، في فوز فريقه أمام براونشفايج بنتيجة 4-1 في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا، مساء الإثنين.

فرانكفورت يكتسح براونشفايج ويتأهل للدور التالي في كأس ألمانيا

أقيمت مباراة آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه براونشفايج ضمن منافسات الدور الـ46 من بطولة كأس ألمانيا، على “ملعب آينتراخت”.

وتواجد مرموش، ضمن تشكيل فرانكفورت الأساسي أمام براونشفايج وشارك في المباراة كاملةً حيث صنع هدفين وهما الثاني والرابع.

وجاءت أهداف فرانكفورت أمام براونشفايج، عن طريق كلٍ من؛ فارس شايبي وهوجو إيكيتيكي “هدفين”، وإيجور ماتانوفيتش.

وأحرز لفينتي سابو، هدف براونشفايج الوحيد في المباراة؛ وبذلك يتأهل آينتراخت بقيادة المصري مرموش إلى الدور المقبل من بطولة كأس ألمانيا.