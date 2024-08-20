نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يتلقى عرضًا سعوديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام أسامة نجم الزمالك السابق، عن تلقي حسام أشرف مهاجم القلعة البيضاء المعار لبلدية المحلة عرضًا من نادي نجران السعودي.

حسام أسامة: حسام أشرف وماجد هاني يستحقان الفرصة مع الزمالك

قال حسام أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، بحكم علاقتي بحسام أشرف والذي قمت بتدريبه بفريق بلدية المحلة، علمت بتلقي اللاعب عرضًا من نجران السعودي مؤخرًا إلا أن مسؤولي الزمالك يتمسكون باللاعب والعودة لصفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري.

وتابع، حسام أشرف من أبرز مهاجمي الدوري المصري وأتمنى عودته لناديه رفقة ماجد هاني لاعب وسط الزمالك والمعار أيضًا لبلدية المحلة، مؤكدًا على أحقيتهما في فرصة تمثيل القلعة البيضاء في الموسم المُقبل.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق، بالطبع تأثر حسام أشرف نفسيًا من عدم انضمامه للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، لا سيما وأن كان يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه قبل إعلان القائمة.

وأكد حسام أسامة، أن قرار مشاركة الزمالك في بطولة كأس مصر موفق كونها فرصة جيدة لحصد بطولة يحتاجها الفريق، فضلًا عن تزايد فرص متابعة اللاعبين الناشئين وبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.