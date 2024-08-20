"لم أصل إلى اتفاق لتجديد عقدي ولكن".. الشناوي يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - ازداد الحديث بشكل واضح في الفترة الأخيرة عن مصير الحارس الدولي محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تلقي العديد من العروض الخارجية لضمه.

وكان حارس النادي الأهلي، أحد الأهداف التي تخطط كبار أندية الدوري السعودي والقطري في ضمه خلال المواسم الماضية.

الشناوي يكشف مستقبله مع الأهلي

وأكد محمد الشناوي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" جميع العروض التي أمامي مجرد مفاوضات واستفسارات، لا يوجد شئ رسمي".

وتابع:" لن ارحل عن الفريق إلا من الباب الكبير وموافقة الإدارة فقط".

وأختتم:" عقدت جلستين مع إدارة الفريق ولكن لم نصل إلى اتفاق بشكل مبدئي، ولكن الأهلي هو بيتي وله الأولوية في كل شئ".