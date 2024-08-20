نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل. أول رد رسمي من الشناوي على أزمته مع شوبير ويكشف اتفاق كولر السري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ما تم تداوله هذا الموسم، بشأن وجود خلاف بينه وبين زميله مصطفى شوبير الحارس الثاني، خلال فترة عودته من الإصابة الأخيرة.

وبعد عودة الشناوي من إصابته، لم يشارك في التشكيل الأساسي للفريق، في ظل تألق الحارس الشاب مصطفى شوبير وتقديم مستوى رائع في بطولة دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على شباكه نظيفه في كل المباريات.

الشناوي يعلق عن أزمته مع مصطفى شوبير

وترددت في تلك الفترة أقاويل عن غضب محمد الشناوي بسبب عدم المشاركة ووجود أزمة مع مصطفى شوبير.

ورد الشناوي على هذا الأمر في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" وقت العودة من الإصابة توقعت استقبالي من الصحافة بالتهنئة وليس ما رأيته من حديث عن من يشارك".

وتابع:" اتفقت مع مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر، على مشاركة مصطفى شوبير في مباريات دوري أبطال إفريقيا في ظل تألقه واستحقاقه في تكملة البطولة".

وواصل:" بعد انتهاء دوري أبطال إفريقيا، انضميت إلى صفوف منتخب مصر وشاركت وعودت من جديد لمركزي الأساسي، الأهم دائما هو مصلحة الفريق".

وأختتم:" مصلحة الأهلي تأتي في المرتبة الأولى، والجميع سيشارك نحن نخوض بطولات عديدة وهدفنا دائما التتويج بها".