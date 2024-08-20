نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد المنعم: التأجيلات أضرت بالكرة المصرية.. وهذا هو الحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب حسام عبد المنعم نجم الزمالك السابق، بإلغاء فكرة تأجيل المباريات في الموسم المُقبل، لتفادي تلاحم المواسم الذي تعاني منه الكرة المصرية مؤخرًا.

قال حسام عبد المنعم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، تلاحم المواسم خلال السنوات الماضية يتسبب في زيادة عدد الإصابات بين اللاعبين، ويضر بمصلحة الكرة المصرية، ولا بد من وجود حلول لحل هذه الأزمة.

وتابع، أرفض وبشدة فكرة تأجيل أي مباريات لأي من الأندية المشاركة في البطولات القارية، مستندًا في ذلك على امتلاك كل نادٍ قائمة تضم 30 لاعبًا، فضلًا عن قطاع الناشئين.

وأضاف، ما المانع من لجوء الفرق التي تشارك في أكثر من بطولة لعدد من لاعبيها الآخرين وكذلك قطاع الناشئين حال معاناته من وجود ضغط في مباريات، فلهذه الأسباب يقيد كل نادٍ 30 لاعبًا بقائمته.