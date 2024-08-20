نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالملك: نريد حلول لإنهاء كوارث الدوري المصري.. وعلي ماهر وأحمد سامي من أفضل المدربين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا أحد يعلم حتى الآن موعد انطلاق الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن دوري المحترفين والدرجة الثالثة وغيرها من البطولات يكون لديها جدول منتظم، موضحًا بأن الكرة العربية والدوريات الخليجية تفوقت كثيرا على الكرة في مصر.

وقال عبدالملك عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي خاض 20 لقاء في شهرين ببطولة الدوري، وخاض 14 مباراة في 8 أو 9 شهور، ما يحدث أمر غريب ولا نرى تلك الأمور مطلقا في أي بطولة على مستوى العالم".

وأضاف: "هناك بالونات اختبار فقط، ولا أحد شرح لنا حلول لإنهاء أزمة الدوري الكارثي الذي يستمر لفترات طويلة، والأهلي انسحب من كأس مصر من أجل المحافظة على لاعبيه خصوصًا في ظل الضغط والاجهاد الشديد طوال الموسم، ويجب وضع جدول دوري ثابت يتم تطبيقه من أول يوم وحتى نهايته".

وتابع: "السفر لقارة إفريقيا بالنسبة للفرق المشاركة في البطولات القارية أصبح سهل في ظل لجوء معظم الفرق إلى السفر بطائرات خاصة، وفرق الدوري المصري بعضها يمتلك اسكواد مميز مثل سيراميكا كليوباترا الذي أشعر أنه من الممكن أن يحقق نتائج أفضل رغم فوزه بكأس الرابطة، والمنافسة على الهبوط لم تكن شرسة وكان واضح مبكرا بأن أندية البلدية والمقاولون والداخلية ستهبط في ظل الظروف الصعبة".

وأشاد عبدالملك، بالمدرب علي ماهر الذي يسير بشكل جيد في منافسات الدوري المصري، وهو من أفضل المديريين الفنيين، وفاز بكأس الرابطة والمركز الرابع مع مودرن سبورت في وقت سابق، وكذلك أحمد سامي مع سموحة يسير بشكل طيب وصنع فريقًا جيدًا.