تعادل مثير بين أتلتيكو وفياريال في الليغا
تعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في ختام المرحلة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
تقدم فياريال في اللقاء بهدف سجله اللاعب أرنوت دانجوما في الدقيقة 18، لكن ماركوس يورينتي أدرك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، ثم سجل كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 37، إلا أن زميله ألكسندر سورلوث سجل هدف التعادل في الدقيقة 45+5.
واكتفى كل فريق بنقطة واحدة في بداية مشوارهما في الدوري الإسباني، ومن المقرر أن يلتقي فياريال في مباراته المقبلة مع إشبيلية يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعبه فريق جيرونا يوم الأحد 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
وفي مباراة ثانية، فاز بلد الوليد على ضيفه إسبانيول 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتمكن بلد الوليد من تحقيق الفوز بفضل الهدف الذي سجله اللاعب راؤول مورو في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.
ويلتقي بلد الوليد في مباراته المقبلة مع ريال مدريد حامل اللقب يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، فيما يستضيف إسبانيول على ملعب فريق ريال سوسيداد يوم السبت 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل مثير بين أتلتيكو وفياريال في الليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.