نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: 3 دورس تعلمتها من الحضري وهذا موقفي من صفقة أبو جبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحارس منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن المنافسة داخل القلعة الحمراء في مركز حراسة المرمى الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين.

وظهر مصطفى شوبير، الحارس البديل داخل النادي الأهلي بمستوى مميز في مشاركته بمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة، والحفاظ على شباكه نظيفه ودخوله ضمن التشكيل الرئيسي للبطولة.

الشناوي يفاجئ الحضري ويتحدث عن ضم أبوجبل

أكد الشناوي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" إصابتي مع منتخب مصر لم أشعر بها وظننت أن كتفي تم رده ولكن طبيب المنتخب محمد أبو العلا، صمم ذهابي إلى المستشفى وكان على حق".

وتابع:" 3 أشياء تعلمتها من فترتي مع عصام الحضري وهي التركيز في التدريب والإصرار والعزيمة".

وأختتم:" بالنسبالي ليس لدي أي أزمة إذا تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل، وكنت سأكون أول الداعمين له".