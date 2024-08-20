نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لاعب جامد أوي".. الشناوي يفاجئ شيكابالا ويكشف مفاجأة عن صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحارس منتخب مصر الأول، عن بعض اللاعبين الذي يحب مشاهدتهم داخل المستطيل الأخضر، وعلاقته مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ونجح النادي الأهلي مؤخرا في حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد منافسة قوية أمام نادي بيراميدز.

الشناوي يتحدث عن شيكابالا وصلاح

وقال الشناوي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" أولا أود أن أوجه الشكر لجهاز منتخب مصر، حسام حسن وابراهيم حسن وسعفان الصغير، على ثقتهم في الشناوي أثناء هذه الفتره وحسام حسن أعطاني الثقه الكامله"

وتابع:" أحب شيكابالا جدًا، وهو من أفضل اللاعبين (لاعب جامد جدًا)

واختتم: "صلاح يتحمل (فوق طاقته)، وهو بالنسبة لنا شخص متواضع ويحب المنتخب للغاية، ويحب أن نتوج ببطولة، ويمنح اللاعبين كل النصائح المطلوبة".