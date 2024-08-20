موعد مواجهة الإسماعيلي ضد سموحة في دور ال16 من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة اليوم الثلاثاء الموافق 20-8-2024، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع الفريقين في إطار منافسات دور ال16 من كأس مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

ويلتقي الإسماعيلي مع منافسه سموحة في دور الـ16 لكأس مصر اليوم الثلاثاء 20/8/2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين.

القناة الناقلة لمواجهة الاسماعيلي ضد سموحة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لكأس مصر على أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لجميع مباريات كأس مصر في إفريقيا والشرق الأوسط.

معلق مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر

ويتولى مهمة التعليق على مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لكأس مصر، المعلق الرياضي محمد الغياطي.