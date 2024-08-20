نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإيطالية مباريات الدوري الكالتشيو في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك منافسات قوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يحتل هيلاس فيرونا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حتى الآن ويأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما يحل ميلان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

نجح إنتر ميلان في حصد لقب الكالتشيو في الموسم الماضي في حين جاء ميلان في المركز الثاني واحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن.

1 - هيلاس فيرونا 3 نقاط

2 - لاتسيو 3 نقاط

3- ميلان نقطة واحدة

4- تورينو نقطة واحدة

5- جنوى نقطة واحدة

6 - إنتر ميلان نقطة واحدة

7 - بارما نقطة واحدة

8 - فيورنتينا نقطة واحدة

9 - بولونيا نقطة واحدة

10 - أودينيزي نقطة واحدة

11 - إمبولي نقطة واحدة

12 - مونزا نقطة واحدة

13 - كالياري نقطة واحدة

14 - روما نقطة واحدة

15 - يوفنتوس صفر نقاط

16 - كومو صفر نقاط

17 - ليتشي صفر نقاط

18 - أتلانتا صفر نقاط

19 - فينيزيا صفر نقاط

20 - نابولي صفر نقاط