نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برايتون يتعاقد مع الفرنسي جورجينيو روتر في صفقة قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح برايتون الإنجليزي في الحصول علي خدمات المهاجم الفرنسي جورجينيو روتر لاعب ليدز يونايتد في صفقة قياسية، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع جورجينيو روتر، لتعزيز مركز الهجوم استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ووقع الفرنسي جورجينيو علي عقود انتقاله إلي برايتون حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

برايتون يضم الفرنسي جورجينيو روتر

ووفقا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال جورجينيو روتر إلي صفوف برايتون بلغت 40 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث الألماني فابيان هورزيلر مدرب برايتون مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عن انضمام جورجينيو روتر إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال هورزيلر "جورجينيو لاعب لديه القدرة على إخراج الجماهير من مقاعدهم وأظهر حقًا ما يمكنه فعله في كرة القدم الإنجليزية مع ليدز الموسم الماضي، لكنني أعرفه منذ أن لعب في ألمانيا مع هوفنهايم، الآن علينا أن ندمجه في الفريق، نحن نتطلع إلى العمل معه".

والجدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي الواعد انتقل إلي صفوف ليدز يونايتد صيف 2023 قادما من هوفنهايم الألماني بمقابل 28 مليون يورو.

وشارك جورجينيو روتر البالغ من العمر 22 عاما مع ليدز الموسم الماضي 51 مباراة أحرز خلالهم 8 أهداف وصنع 16 هدف.