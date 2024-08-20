نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات قضية أحمد فتوح عقب قرار التأجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن تأجيل جلسة أحمد فتوح إلى 16 سبتمبر طبيعي ومتوقع، في ظل عدم اكتمال الإجراءات حتى الآن خاصة في التصالح مع أهل المتوفي، والذي يمتلكون الحق في المصالحة من عدمه، وهذا لا يعني سقوط الاتهامات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "هناك بعض الإجراءات التي تتم بالنسبة لأسرة المتوفي منها إجراءات الوصاية وإعلام الوراثة، ومحامي المتوفي أيضا قدم بعض التوكيلات وينتظر الحصول على بعض الأوراق الآخرى".

وأضاف: "محامي أحمد فتوح طلبوا الحصول على فترة من أجل الاطلاع على القضية، واللاعب لديه عدة اتهامات تخص القتل الخطأ والتعاطي، نحن أمام جلسة إجرائية شكلية، والمحكمة استمعت للطرفين، والدفاع طلب اخلاء سبيل لحين الجلسة القادمة، لكن المحكمة قررت التأجيل مع استمرار حبسه، والاطلاع من جانب دفاع المتهم على الاوراق والاحراز، ولا زال هناك مهلة للتوصل لصلح مع أهل المتوفى".

رشوان: أهالي ضحية حادث فتوح منزعجون وعزاء الزمالك تأخر

وواصل محمد رشوان: "لا بد أن نلفت النظر إلى شئ معين، الذين تحدثوا عن الدية التي يعتبر أحد شروطها القبول، وهناك حالة انزعاج لدى أسرة المتوفى مما يتردد كثيرا في الاعلام، والأرقام الذي يتحدث فيها البعض عبر السوشيال ميديا، وكان لا بد ان يقدم مسئولي الزمالك العزاء مبكرا فور وقوع الحادث وهو ما حدث بشكل متأخر".

وزاد: "أهل المتوفى يتم استئذانهم في قبول الدية، ويتم تقبيل رؤوس أهل المجني عليه، ونثمن أنهم استقبلوا رموز نادي الزمالك في بيتهم، التصالح ليس "فرض"، لا بد أن يكون هناك مبادرة بقدر الحدث وأن يذهب نجوم الزمالك الكبار لتعزية أهل المتوفي، وأتمنى أن يتم تشكيل وفد من نجوم كرة القدم افشة والشحات وشيكابالا وميدو وغيرهم من نجوم الكرة لتعزية أهل المتوفي وأن يتم مساندة زميلهم فتوح في هذه القضية".

وتابع: "لا نشجع الخطأ مطلقا، المحكمة عادلة دائما ولا تعقيب على الاحكام، ولكن التعزية من باب تقدير أسرة المتوفي، ولكن أن يشعروا بأنهم أصحاب حق، وأن يكون الأسلوب جيد معهم".

واختتم: "الاتهامات الموجهة لـ أحمد فتوح (3 اتهامات) في تلك القضية، البعض يتصور ان بالتصالح ستنتهي القضية ولكن هذا غير صحيح".