نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الحسن: نجم الإسماعيلي لن يرحل للأهلي الليبي وفي لحظة كان من الممكن ألا نرى الإسماعيلي مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن خطة المجلس لحل أزمات الفريق المادية وقضايا الفيفا.

وقال أبو الحسن خلال تصريحات تليفزيونية:" لاداعي لذكر الأرقام المتسببة في إيقاف القيد، ولكن سيتم حل جميع القضايا في أقرب وقت وفتح القيد، وتخلصنا من 8 قضايا من أصل 12 قضية، ومتبقي 4 قضايا، سيتم حل قضيتين منهم خلال أيام، أما الباقي فلم يصدر لهم أية أحكام حتى الآن".

وأكد رئيس الإسماعيلي أن المجلس بصدد إعادة هيكلة الفريق من الناحية الفنية والمالية، مضيفًا أنه لا يمكن إنكار أن هناك اتجاه لرحيل بعض اللاعبين أو بيع البعض، وأن ذلك أمر يحدث في جميع الأندية والهدف منه التخلص من المشاكل بالإضافة إلى الاستفادة المادية لبناء فريق قوي.

وفي نفس السياق كشف ابو الحسن عن حقيقة وجود عرض من نادي الأهلي الليبي لضم عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق:" الأمر انتهى في يناير ونادي الأهلي الليبي تقدم بعرض ووافقنا ولكن لم يتم التنفيذ من جهتهم واستعادوا مبلغ مقدم الصفقة".

وأكمل:" لا يستطيع اي لاعب أن يرغم النادي على بيعه، دون الاستفادة منه ماظيا، وأيضًا لا يستطيع النادي أن يجبر لاعب على الرحيل إلى نادي بعينه، وللعلم في لحظة ما وبسبب مديونيات مالية وصلت لمبلغ 7 مليون دولار كان من الممكن ألا نرى الإسماعيلي مرة أخرى ولو حدث وهبط الإسماعيلي كان من المستحيل أن يصعد مرة أخرى، ووجود الإسماعيلي في الدوري الممتاز سيساهم في حل جميع المشاكل المادية عكس التواجد في الدرجة الأدنى".

وشدد نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي أن المجلس لم يخاف من رحيل أي لاعب من عدمه بقدر الخوف على مستقبل الإسماعيلي نفسه، مضيفًا:" بالرغم من كل هذه المشاكل لم نتلقى اي دعم من المحافظة أو الوزارة أو هيئة قناة السويس مثلما حدث مع مجالس سابقة، وننجحنا أيضا في تسوية الخلافات الخاصة بتعويضات محلات مدرجات الدرجة الثالثة، وقمنا برفع قيمة عقودهم 3 أو 4 أضعاف وحصلنا منهم على ملايين وبذلك وفرنا دخلا ماديا للنادي، بالإضافة إلى المباريات الخارجية التي وفرت دخلا للنادي وساهمت في حل يعض الأمور".