موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا القادمة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف يوفنتوس وهيلاس فيرونا في جدول الدوري الإيطالي

احتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 5 مباريات.

في حين احتل هيلاس فيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 18 مباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا يوم الإثنين 26 أغسطس 2024 على إستاد مارك أنطونيو بينتجودي معقل هيلاس فيرونا وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

وحقق هيلاس فيرونا مفاجأة مدوية بالفوز على نابولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من الكالتشيو بينما يترقب يوفنتوس أولى مبارياته اليوم في الدوري أمام كومو الصاعد حديثا للكالتشيو ويسعى لخطف أول ثلاث نقاط له قبل مواجهة فيرونا.

يحتل هيلاس فيرونا المركز الأول برصيد 3 نقاط في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس عشر بلا رصيد من النقاط.