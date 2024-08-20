نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي: لا يوجد مفاوضات مع الأهلي ولا اميل للصفقات الدعائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وجود مفاوضات حالية مع مسؤولو الأهلي بشأن ضم أي لاعب من لاعبي الدراويش أو العكس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "لايوجد أي مفاوضات بين الأهلي والإسماعيلي بصفه رسمية حتي الآن، واي أمور تخص الصفقات الجديدة سواء استقدام أو بيع هو أمر يخص لجنة الكرة برئاسة علي أبو جريشة، والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال".

نصر أبو الحسن: لا نية لعودة فتحي أو متولي والصفقات الجديدة لتحقيق التوازن داخل الفريق وليست دعائية

وأضاف رئيس الإسماعيلي": لا أميل بأي شكل من الأشكال إلى الصفقات الدعائية، مثل أحمد فتحي أو محمود المتولي، مع كامل الاحترام لكل الاسماء، هدفنا هو بناء فريق بشكل صحيح، وبالتأكيد سيحتاج الفريق إلى لاعبين كبار وأصحاب خبرة، وسيتم التعاقد أيضا مع لاعبين متوسطة في السن وصغار أيضا ليتم تحقيق التوازن داخل صفوف الفريق".

وفي نفس السياق، كشف نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن خطة مجلس الإدارة المستقبلية حال بيع أي من لاعبي الفريق، وآليات الاستغناء عن أي لاعب من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن قيمة البيع أو الاستغناء عن أي لاعب إذا كانت لن تحل مشكلة أو تساهم في إعادة بناء الفريق، فلا داعي للبيع.

فيما أكد رئيس الإسماعيلي، إن مديونيات النادي تخطت ال 7 ملايين دولار في وقت من الأوقات وهو الأمر الذي هدد باستمرار الفريق بخريطة الكرة المصرية، مضيفًا أن المجلس قام بحل جزء كبير جدا من مشكلات النادي لدى الفيفا، وسيتم حل باقي القضايا التي حصل أصحابها على أحكام من المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل فتح باب القيد، وستم تأجيل قضيتين لوقت لاحق بسبب عدم صدور أحكام تخصها حتى الآن.

واختتم نصر أبو الحسن:" الموسم المقبل نسعى لبناء الفريق، والظهور بشكل أفضل خلال المنافسات الرسمية لإرضاء الجمهور، تعرضنا لضغوط كبيرة وهجوم عنيف ولكننا نتفهم ذلك جيدا، ونعلم أن الجمهور يطمح في أن يعود الإسماعيلي إلى سابق عهده، والمجلس يسير على خطى تحقيق ذلك وارضاء الجمهور".