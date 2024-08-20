نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: الشناوي زعلان.. كوبري قطر.. حق عرب فتوح.. مئوية مستخبية.. مقلب بن شرقي.. العلمين بالإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

صدمة الشناوي

محمد الشناوي حارس الأهلي، كشف أن جمهور الفريق الأحمر قدم التحية والهتاف لكولر ومترجمه في مباراة سموحة متجاهلين اللاعبين، وهو ما دفعهم لعدم تحية الجمهور والدخول لغرفة الملابس مباشرة.. "الجمهور دائمًا على حق يا شنو ولكن صدمتك خلفها كواليس، يا ترى إيه؟".



كوبري قطر

أحمد عبد القادر من قطر للزمالك، هل هذا معقولًا؟ قرأت ذلك ولكن الغريب أن اللاعب رحل من الأهلي إلى قطر القطري على سبيل الإعارة، فكيف سيكون الدوري القطري "كوبري" للانتقال للزمالك؟ "هو كل شيء ممكن بس في عقل! بلاش أخبار مضروبة الله يكرمكم".



حق عرب فتوح



قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك تخيم على الوسط الرياضي وجماهيره، اللاعب مدان بشدة أعتقد حبسه لمدة حسب رأي القانون، ولكن الأهم من ذلك وفد رياضي رفيع المستوى من كبار الزمالك والرياضيين، يذهب لأهل المتوفي لتضميد جراحهم ومواساتهم فقط، لا الحديث في شيء آخر.

مئوية مستخبية



الإسماعيلي يحتفل بمئويته في البلاد العربية! بجد؟ بعيدًا عن خسارة الدراويش كل المباريات هل شعرت بالمئوية؟ أعتقد أنها "مستخبية"، الإسماعيلي تاريخ كبير وحاضر مهدد ومستقبل بلا ملامح.

مقلب بن شرقي

أنباء متناثرة عن اقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي، من الانضمام لنادي الزمالك! وبدأ الحديث عن قدرات اللاعب وإمكانياته الفترة الأخيرة وهل شاهدتهم مستوى اللاعب.. "يا راجل انتقال بن شرقي إضافة عظيمة على كل المستويات، كل اتسعت رقعة الأيقونات في أي فريق زاد قدره وتأثيره على المنافسين".



العلمين بالإنجليزي

حالة رواج رائعة في مدينة العلمين الجديدة، الشركة المتحدة والمسؤولين يبذلون مجهود خرافي لإنجاح الفعاليات هناك، لقد لمسنا ذلك حقًا.. لكن ماذا عن العالم الخارجي؟ هل وصلنا له أم نستهدف المصريين فقط؟ "العلمين عالمية".

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