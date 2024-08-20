الرياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، في مختلف البطولات، ويعد أبرزهم مباريات دوري أبطال أوروبا.

أبرز مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

  • دينامو زغرب ضد كارباج اغدام - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 3HD.
  • بودو جليمت ضد سرفينا زفيزدا - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 2HD.
  • ليل ضد سلافيا براج - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 1HD.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

  • إف سي نوح ضد روجومبروك - الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

  • الإسماعيلي ضد سموحة - الساعة 6 مساء على قناة on time sport2.
  • مودرن سبورت ضد إنبي - الساعة 9 مساء على قناة on time sport1
     
مريم الجابري

مريم الجابري

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