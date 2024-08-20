نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، في مختلف البطولات، ويعد أبرزهم مباريات دوري أبطال أوروبا. أبرز مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم دينامو زغرب ضد كارباج اغدام - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 3HD.

بودو جليمت ضد سرفينا زفيزدا - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 2HD.

ليل ضد سلافيا براج - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 1HD. مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي إف سي نوح ضد روجومبروك - الساعة 7 مساء مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الإسماعيلي ضد سموحة - الساعة 6 مساء على قناة on time sport2.

مودرن سبورت ضد إنبي - الساعة 9 مساء على قناة on time sport1

