نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 20- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، في مختلف البطولات، ويعد أبرزهم مباريات دوري أبطال أوروبا.
أبرز مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
- دينامو زغرب ضد كارباج اغدام - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 3HD.
- بودو جليمت ضد سرفينا زفيزدا - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 2HD.
- ليل ضد سلافيا براج - الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports 1HD.
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
- إف سي نوح ضد روجومبروك - الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم
- الإسماعيلي ضد سموحة - الساعة 6 مساء على قناة on time sport2.
- مودرن سبورت ضد إنبي - الساعة 9 مساء على قناة on time sport1