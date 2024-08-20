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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الكرة الأول بنادي النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو لمواجهة ضيفه الرائد يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويدخل فريق النصر وهو يطمح في إسعاد جماهيره داخل ملعبه بالأول بارك بعد الخسارة أمام الهلال برباعية مقابل هدف في نهائي السوبر السعودي.

بينما يدخل فريق الرائد وهو يرغب في فرض السيطرة على نظيره العالمي، والتحكم في مجريات المباراة واستغلال هبوط مستوى اللاعبين نفسيًا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الهامة أمام النصر بدوري روشن.

وتنطلق أولى مباريات النصر والمفترض لها أن تكون أمام ضيفه الرائد، يوم الخميس المقبل، الموافق 22 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وبنفس التوقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين الفريقين النصر والرائد على شاشة قناة SSC Sports HD1.

ويعلق على المباراة، المعلق المصري "حاتم بطيشة”، والذي عينته مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية كي يتولى مهمة الوصف والتعليق الصوتي على مجريات اللقاء خلال 90 دقيقة.