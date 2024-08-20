انت الأن تتابع خبر مفاجأة صادمة فى قائمة المستدعين فى قضية أحمد رفعت بعد توجيهات الرئيس السيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طفت قضية الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مودرن سبورت، على السطح مجدداً، بعد أوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة فضية رفعت الي النائب العام للتحقيق فى ملابسات الواقعة.

وبدورها، أمرت النيابة العامة

متمثلة فى المستشار محمد شوقي، باستدعاء بعض الأفراد من أجل سماع أقوالهم فى قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكشف محمد رشوان، محامي مودرن سبورت، عن استدعاء إداريي نادي «مودرن سبورت» لسماع إفادتهم في قضية وفاة اللاعب.

وأكد رشوان ان النيابة العامة استمعت لأقوال المدير الفني للنادي عبد الظاهر السقا، وايضا الكابتن على ماهر ونادر شوقي، وغيرهم.

وفجر رشوان مفاجأة كبرى حيث أكد أن رئيس النادي وليد دعبس لم يتم استدعاءه حتى الآن لسماع أقواله، فيما تشير المصادر أن أحمد شوبير تم استدعاءه لسماع أقواله.

تصريحات قوية من شقيق أحمد رفعت