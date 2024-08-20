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أحمد جودة - القاهرة - يعيش نجم ريال مدريد الجديد أوقات ليست على ما يرام مع الفريق الملكي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن البرازيلي أندريك لا يشعر بالراحة داخل ريال مدريد، في ظل عدم مشاركته في نهائي كأس السوبر الأوروبي وذلك في أولى مباريات الدوري الإسباني.

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل



وقالت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي قد يغادر على سبيل الإعارة إذا لم يحصل على دقائق كافية حتى شهر ديسمبر المقبل.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن فرصة أندريك في المشاركة رفقة ريال مدريد بشكل مستمر ستكون صعبة للغاية، في ظل اعتماد أنشيلوتي على الثلاثي رودريجو ومبابي وفينيسيوس في خط الهجوم، بالإضافة إلى أن بدلائهم هم إبراهيم دياز وأردا جولر.

