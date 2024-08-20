نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من الصفقة الذهبية وأزمة قانونية تهدد سمعة الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 20-8-2024 في السطور التالية:

تطور جديد بشأن انتقال بن رمضان للأهلي

ظهرت بعض التطورات الجديدة الخاصة بانتقال الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرنكفاروسي المجري لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن النادي الأهلي سبق وأن عقد جلسة مع مسوؤلي النادي المجري يوم أمس الاثنين للتفاوض حول ضم اللاعب التونسي.

وشهدت الجلسة التي حدثت بالفيديو وجود مرونة نسبية من جانب إدارة فرنكفاروسي لتقليل المطالب المادية عن ثلاثة ملايين يورو لحسم الصفقة."

وباتت الآن الكرة في ملعب النادي الأهلي حيث تمتلك الادارة الوقت الكافي لاقناع اللاعب وناديه بإبرام الصفقة قبل عشرة أيام على غلق باب القيد الافريقي".

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القادمة التفاوض على عرض تقسيط المبلغ على قسطين على الرغم من أن النادي المجري تمسك بالحصول على المبلغ كاش.

قضية عبدالرحمن حسن خالد (جبنة) ”أزمة انتقال غير قانوني تهدد سمعة الكرة المصرية"

شهدت الساحة الرياضية في الساعات القليلة الماضية، حدث أثار غضب جماهير كرة القدم بسبب اللاعب عيد الرحمن حسن خالد الشهير بـ جبنة، والذي قرر ناديه الكويتي فسخ التعاقد معه بشكل فوري بعد أيام قبيبة من ضمه.

وأعلن النادي العربي الكويتي فسخ التعاقد مع لاعب المقاولون العرب السابق، عبد الرحمن خالد جبنة بالتراضي، بعد 12 يوما فقط من توقيعه، بسبب أمور مغلوطه حسب ما قاله اللاعب.

الأزمة بدأت عندما اتهم جبنة في فيديو بثه على الفيس بوك أحد الوكلاء حيث زور أوراق قيده لفريق إيديال جولدي في الدرجة الرابعة ليقنع الفريق الكويتي بأنه وقع لفريق آخر في نفس الوقت.

تعد قضية عبدالرحمن حسن خالد (المعروف بـ "جبنة") حدث خطير يضرب الكرة المصرية، كان دبمة لاعبًا في صفوف نادي المقاولون العرب حتى نهاية هذا الموسم، ووقع اللاعب عقدًا مع نادٍ آخر، مع العلم أن فترة القيد مغلقة حاليًا في جميع الدرجات، فمن غير المعقول أن ينتقل من فريق في الدوري الممتاز إلى فريق في الدرجة الرابعة، خاصة وأنه لديه عروض من الزمالك وبيراميدز وأندية صاعدة أخرى.

الوكيل أو السمسار حسب افعاله، الذي قام بهذه الحركة غير القانونية مع لاعب دولي محترف، كيف تمكن من تسجيله على النظام وإرسال أوراقه لنادي العربي الكويتي، بينما نظام القيد في مصر لا يزال مغلقًا حتى نهاية الشهر؟ هذا الأمر يضع مصر واتحاد الكرة المصري في موقف محرج أمام الكويت والعالم.

ومع أزمة الوكيل التي تحدث عنها اللاعب وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من الاقاويل التي تذكر أن جبنة كان يعاني من تراجع فني وإصابة مما جعل النادي الكويتي يفضل فسخ عقده خوفًا من عدم الاستفادة منه.

وبالنظر لما حدث، كان النادي العربي الكويتي قد قرر فسخ التعاقد مع لاعب المقاولون العرب السابق، عبد الرحمن خالد جبنة بالتراضي، بعد 12 يوما فقط من توقيعه، وتعاقد النادي العربي مع يوم 7 أغسطس الجاري.

وشارك عبدالرحمن مع الفريق في مباراة وحيدة أمام التضامن يوم 16 الشهر الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدوري الكويتي حيث لعب كبديل في الشوط الثاني.

وبرر عبدالرحمن خالد جبنة ما حدث قائلًا: “نادي العربي الكويتي يقول إني وقعت لفريق آخر دون علمه، وهذا لا أساس له من الصحة، فكيف أوقع لفريق درجة رابعة في نفس وقت انتقالي إلى العربي”.

وتابع: "كان هناك مدرب أكن له التقدير طلب مني العمل مع وكيل معين، فقلت له إن لي تجربة سيئة معه، وإنه لا يفعل شيئا بل جعلني أوقع فقط حتى يحصل على حصته إن أتاني شيء، قدرت المدرب ووثقت به فوقعت للوكيل على عقود أخرى، ووعدني إذا لم يتم صرف راتبي من المقاولون سيتكفل هو به".

وأضاف: "كانت هناك فترة تقاضيت فيها راتبي منه لأن المقاولون كان يتأخر في الصرف بسبب سوء النتائج، ولكن حين وجدته لا يعمل ولا يوجد لي فرصة جيدة اتفقت معه بعد نهاية عقدي وانتقالي لفريق آخر أني سأرد له كل هذه المبالغ وفوقها جزء من انتقالي التالي "جدعنة" ولكن يجب أن نتوقف عن العمل معا".

وتابع في الفيديو الذي قام بنشره: "ثم انتقلت إلى العربي وسارت الأمور بسرعة، ولكني فوجئت به يتصل بوكيلي ويهدده أنه سينهي مسيرتي الكروية، مع أني كنت سأرد له أمواله وأمنحه 5% من انتقالي للعربي، ولكنه أصر على إيذائي وطلب المزيد من الأموال، فذهب ووضع عقودي في نادي في الدرجة الرابعة اسمه "إيديال جولدي" ثم اشتكاني أمام العربي".

وأختتم قائلًا: "هل يعقل أن أترك المقاولون وأوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟ هناك ورقة من اتحاد الكرة تم تقديمها لنادي العربي تفيد بقيدي في إيديال جولدي، هذه الورقة المزورة عليها ختم اتحاد الكرة، هذه كارثة، هناك من أفسد مستقبل شخص آخر مقابل ألفين أو 3 آلاف جنيه".

