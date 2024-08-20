رونالدو يتحدى إدارة النصر ويؤكد موقفه الثابت بشأن كاسترو ! تفاصيل كاملة

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رياض - احمد صلاح - تزايدت التوترات في نادي النصر بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال، حيث يظهر نجم الفريق كريستيانو رونالدو دعمه الكامل للمدير الفني لويس كاسترو، في مواجهة محاولات الإدارة لإقالته. رغم الانتقادات، يصر رونالدو على بقاء كاسترو في منصبه ويعارض بشدة أي خطوة للإطاحة به.

رونالدو يتحدى إدارة النصر ويؤكد موقفه الثابت بشأن كاسترو