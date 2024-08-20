انت الأن تتابع خبر غير متوقع .. النصر يفرض عقوبة مالية على بروزوفيتش بسبب هذا التصرف ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت إدارة نادي النصر السعودي اتخاذ إجراء تأديبي ضد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عقب طرده في مباراة نصف نهائي كأس السوبر ضد التعاون يوم الأربعاء الماضي تتضمن العقوبة خصم 10% من راتب اللاعب كجزء من جهود النادي للحفاظ على الانضباط والالتزام بين لاعبيه.

النصر يفرض عقوبة مالية على بروزوفيتش بسبب هذا التصرف