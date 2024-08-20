نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقام بيريز.. مبابي يؤدب باريس سان جيرمان بتحرك جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود فصل جديد من المنازعات بين الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني حاليا، وإدارة باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن الفريق

ورحل مبابي عن صفوف العملاق الباريس في الموسم الحالي بعد مفاوضات نارية بين الطرفين بسبب تمسك مسؤولي باريس بعدم رحيل اللاعب إلا بعد نهاية عقده.

- مبابي يطالب سان جيرمان بمستحقاته

وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية، أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، يدرس التحدث مع مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، بشأن جزء من مستحقاته المتأخرة.

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب يخطط لخوض خطوة جديدة تحرك بشكل رسمي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بناديه السابق باريس سان جيرمان.

وأشارت أن اللاعب يطالب بالحصول على مبلغ 55 مليون يورو من مستحقاته المتأخرة، وقد تم تحويل الأمر إلى اللجنة القانونية لاتحاد الأندية وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

