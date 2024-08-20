انت الأن تتابع خبر التأهل المباشر.. ليل في مواجهة مصيرية أمام سلافيا براغ اليوم في إقصائيات دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية في كل مكان موعد انطلاق مباراة ليل وسلافيا براغ، والتي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار مباريات الدور النهائي من الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، والذي سوف يتأهل الفائز منه إلى التصفيات النهائية للبطولة من أجل المنافسة على اللقب، لذلك من المتوقع أن تستمع الجماهير بمواجهة من العيار الثقيل.

موعد مباراة نادي ليل وسلافيا براغ

يستضيف نادي ليل الفرنسي نظيره نادي سلافيا براغ التشيكي، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، على ملعب ” هينوت”، على أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن فعاليات مباراة ذهاب النهائي من دوري أبطال أوروبا الأدوار الإقصائية، وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق ” محمد بركات”.

استعدادات الفريقين للمباراة

يخوض ليل هذا اللقاء تحت شعار لابديل عن الفوز، حيث لن يتخلى عن حجز مقعده في التصفيات النهائية من بطولة دوري الأبطال، هذه البطولة القوية التي يسعى للمنافسة بقوة على لقبها بين الكبار، واليوم يجب عليه أن يستغل عامل الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل، حيث أنه في حين تلقي الهزيمة على أرضه سوف تصبح الأمور معقدة للغاية، ومسألة التأهل ستخضع لحسابات كثيرة، وهو ما يجعل يحارب في هذا اللقاء حتى يتمكن من حصد تذكرة العبور للبطولة.

وفي المقابل يدرك سلافيا أن هذا اللقاء سيكون صعباً، فهو ينافس أمام خصم قوي وعنيد، توقيع الهزيمة عليه ستكون مهمة صعبة، ولذلك فهو يستعد بكل قوة وتركيز، من أجل محاولة تحقيق الفوز، حتى يحسم التأهل المباشر للبطولة قبل مواجهة الإياب على ملعبه.

مشوار الفريقين في البطولة