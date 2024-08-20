انت الأن تتابع خبر استبعاد نجمي الزمالك.. مفاجأة في قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر بقرار العميد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، للإعلان عن قائمة الفراعنة لمعسكر شهر سبتمبر القادم، استعدادا لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لـ 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 من ديسمبر 2025 حتى 18 من شهر يناير الـ 2026.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر

في مباراته المقبلة أمام نظيره كاب فيردي يوم الـ 6 من شهر سبتمبر القادم، ويلعب بعدها مع منتخب بوتسوانا يوم 10 من الشهر نفسه ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2025.

مفاجآت في قائمة منتخب مصر

وكشفت مصادر مطلعة داخل منتخب مصر، أن قائمة الفراعنة ستشهد مفاجآت كثيرة، بانضمام لاعبين لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، مثل اللاعب محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وحسين الشحات لاعب الأهلي أو استبعاد لاعبين آخرين، بسبب تراجع مستواهم الفني خلال الفترة الأخيرة وابتعادهم عن المباريات.

وأشارت التقارير إلى أن حسام حسن استقر على استبعاد الثنائي محمد عواد، وأحمد فتوح بعد أزمة الأخير الحالية، بالإضافة إلى عدم حسم مصير اللاعب عمر مرموش جناح فريق آينتراخت فرانكفورت من التواجد في القائمة بعد أزمته مع التوأم بسبب غيابه عن المعسكر الماضي، مشيرة أن حسام حسن استقر على ضم 30 لاعبا في القائمة النهائية والتي جاءت على النحو التالي: