نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لوكاكو ينقذ كونتي.. ماركا: جواو فيليكس إلى تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 20-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

ضربة موتا

اليوفي يضرب بقوة امام كومو

لوكاكو ينقذ كونتي

اتالانتا اقوى من قبل

مركز فوفانا في الميلان جاهز له



كورييري ديلو سبورت:

بعد خسارة نابولي ٣-٠

كونتي في صدمة ويعتذر للجماهير

اليوفي وكوب على مشارف النهاية

لاتسيو مسحور بتاكي

بعد فوز بانيايا " فالنتينو راسلني"



ماركا:

اسباب الغضب

سجل رقمي فائق آخر

اتلتيكو مدريد ٢-٢ فياريال

جوليان الفاريز يبدأ وجواو فيليكس يغادر إلى تشيلسي

