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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي برشلونة الاسباني تواصل مساعيها لضم لاعب جديد في مركز الجناح من أجل تدعيم صفوف البلوجرانا على الجبهة اليسرى خلال الصيف الجاري.

تطور جديد يقرب برشلونة من فيراري الأتزوري

وقالت شبكة سبورت ميدايست الايطالية أن إدارة برشلونة وضعت الايطالي فيديريكو كييزا لاعب نادي يوفنتوس كواحد من الأهداف بجانب كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ في محاولة لضم أيًا منهما.

وأضافت الشبكة أن لابورتا بدأ بالفعل المفاوضات مع كييزا في إشارة واضحة للحماس والرغبة في إبرام الصفقة من الجانبين بجانب أن فالي رمضاني وكيل اللاعب قد أجرى مجموعة من المحادثات والاتصالات مع إدارة العملاق الكتالوني في الساعات الأخيرة.

وختمت الشبكة تقريرها أن برشلونة مازال بحاجة إلى فهم كيف ستتطور الصفقة أكثر نظرًا لوجود ضائقة مالية طاحنة يمر بها الفريق خاصة بتسجيل اللاعبين الجدد والوصول لصيغة مناسبة لاقناع رابطة الليجا بضرورة العودة لقاعدة 1:1.

يُذكر أن اليوفي بقيادة تياجو موتا المدير الفني الجديد للبيانكونيري سبق وأن اعلن خلال الأسابيع الماضية خروج كييزا من مخططات النادي وتم تجميده واستبعاده من المشاركة في المباريات لاجبارة على الرحيل.