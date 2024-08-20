نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يكثف مفاوضاته لضم نجم المصري السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي حرس الحدود في مفاوضات مكثفة مع النيجيري إيزي إيميكا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي حرس الحدود في التعاقد مع النيجيري إيميكا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع المصري البورسعيدي.

حرس الحدود يسعي لضم إيزي إيميكا

ويأمل الفريق العسكري الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في تعزيز صفوفه بعناصر قادرة علي صناعة الفارق، استعدادا للمنافسات المقبلة.

وأعلن حرس الحدود عن أولي صفقاته الصيفية بالتعاقد مع أيمن رجب حارس مرمي سبورتنج السابق لمدة 3 مواسم.

