نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: رحيل أوباما خسارة فنية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعجب الإعلامي محمد شبانة من انتقال يوسف أوباما نجم نادي الزمالك إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر في حاجة الزمالك الشديدة لخدمات اللاعب.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك خسر لاعب بحجم أوباما إلى نادي منافس مباشر مثل بيراميدز سيكون له تأثير كبير في نتائج.

واختتم شبانة بأن الزمالك كان في أشد الحاجة للتجديد لاوباما في ظل القائمة المتاحة حاليا ومحدودية التعاقدات الجديدة خاصة وإنه كان أحد المتألقين هذا الموسم.

