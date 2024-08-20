نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: "التريند "التونسي يؤخر صفقة بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن صفقة اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان في طريقها للحسم بخلاف ما تردد في الإعلام التونسي خلال الساعات الماضية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن التصريحات المنسوبة لوالد اللاعب عبر أحد محطات الإذاعة التونسية غير صحيحة وان اللاعب ووالده يتمسكان بالانتقال لصفوف الأهلي.

شبانة: "التريند "التونسى يؤخر صفقة بن رمضان

وأكمل شبانة بأن الهدف من تلك التصريحات التونسية هو خلق حالة من الجدل لدى جمهور الترجي لا يرغب في انضمام اللاعب للأهلي ولذلك صنعوا هذا ال "تريند"

وأتم شبانة أن ما يعطل الصفقة حتى الآن بعض الرتوش البسيطة من جانب الفريق المجري تخص عوائد ما بعد البيع مثل إحراز البطولات ونسب المشاركة.

