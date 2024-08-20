نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القلق يسيطر على جماهير الزمالك والسبب مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق والتي أكد خلالها عدم تدخله في صفقات الزمالك لها دلالات في ظل الانباء التي تتردد عن حسم صفقة أشرف بن شرقي إضافة لعدم التوصل لاتفاق مع زيزو للتجديد حتى الآن بالرغم من الترحيب المبدئي من جميع الاطراف.

قلق زملكاوى لعدم حسم أمور التجديد مع زيزو

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك يبدو أن بيع زيزو لأحد الفرق العربية قد يظل الحل الاقرب لتمويل صفقات الصيف خاصة بعد إعلان ممدوح عباس أحد أكبر الداعمين للنادي ماديا من المشهد.



واختتم شبانة أن الإعلان عن ضم أشرف بن شرقي سيكون بوابة المجلس لتهدئة الجماهير قبل الإعلان عن بيع زيزو.

