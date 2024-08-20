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أحمد جودة - القاهرة - انسحب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فيرنكفاروسي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحاول النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية حسم صفقة التعاقد مع محمد علي بن رمضان، لتدعيم خط وسط الفريق، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خاصةً بعد رحيل المالي أليو ديانج إلى الخلود السعودي، على سبيل الإعارة.

عاجل.. الأهلي ينسحب من صفقة بن رمضان

وجاء تراجع الإدارة عن ضم بن رمضان، بسبب تمسك فيرنكفاروسي تمسك بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار نظير التخلي عن خدماته، في حين وصل عرض الأحمر النهائي إلى 2.2 مليون دولار.

كما يواجه الأهلي أزمة في عدد الأجانب لدى الفريق، ورفض الجنوب إفريقي بيرسي تاو صانع ألعاب الفريق، الرحيل عن النادي حتى الآن وسعى المدير الفني ضم مهاجم أجنبي في المقعد الأخير للأجانب.

