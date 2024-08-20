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أحمد جودة - القاهرة - وجه لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني، رسالة لجماهير فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد ظهوره الرسمي الأول مع الفريق.

ولعب النني مباراته الأولى مع الجزيرة، الذي انضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء مشواره مع آرسنال الإنجليزي، حيث قاد الفريق للفوز 3-1 على البطائح، أول أمس الأحد، في ذهاب الدور الأول لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي.

وظهر النني بشكل لافت في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد، لينال جائزة رجل المباراة.

محمد النني يوجه رسالة لجماهير الجزيرة

ولعب النني، دورًا مهمًا للغاية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، وساهم في تسجيل فريقه لأهدافه الثلاثة عن طريق رامون ميراز في الدقيقة السادسة، وكيبانو من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ومامادو كوليبالي في الدقيقة 64.

وكتب النني على حسابه الخاص بموقع إكس "لا يوجد بداية أفضل من الفوز بالمباراة ومعها جائزة أفضل لاعب".

أضاف النني "حُسن استقبالكم ودعمكم وحبكم الذي وصل لي كانوا حافزًا كبيرًا لي والقادم أفضل بإذن الله".

يذكر أن النني شارك مع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب باريس، حيث قاد الفريق للحصول على المركز الرابع، للمرة الثالثة في تاريخ الكرة المصرية والأولى منذ عام 1964.