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أحمد جودة - القاهرة -

يفتقد فريق يوفنتوس بقيادة المدرب الإيطالي البرازيلي تياغو موتا لخدمات الفرنسي كيفن تورام والأمريكي تيموثي وياه بسبب الإصابات التي لحقت بهما خلال المباراة الافتتاحية في الدوري أمام كومو والتي انتهت بفوز اليوفي بثلاثة أهداف نظيفة.

وبعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبان في بداية الموسم، حيث شاركا كأساسيين ولعبا دورًا حاسمًا في المباراة (سجل وياه هدفًا)، سيغيبان عن مواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الثانية، وبالكاد سيلحقان بمواجهة روما في الجولة الثالثة، مما يعني عودتهما إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية في سبتمبر.

يوفنتوس يفقد تورام ووياه بسبب الإصابة

وأوضح نادي يوفنتوس في بيان رسمي: "بعد الشعور بآلام عضلية خلال المباراة، خضع كيفن تورام وتيموثي وياه لفحوصات طبية صباح اليوم، والتي كشفت عن إصابة من الدرجة الأولى في عضلة خلفية بالساق اليسرى لتورام، وإصابة من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للساق اليمنى لوياه".

وأضاف البيان: "سيخضع اللاعبان لفحوصات جديدة خلال عشرة أيام".

يذكر أن وياه تم استبداله في الشوط الأول بنيكولو سافونا، بينما لعب ثورام 67 دقيقة قبل أن يخرج ليحل محله نيكولو فاجيولي.